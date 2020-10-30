Рада к весне готовит серьезные изменения в Избирательный кодекс, - "слуга народа" Корниенко

Верховная Рада весной планирует внести изменения в Избирательный кодекс на основе опыта, полученного после местных выборов.

Об этом сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я соглашаюсь относительно реформы избирательного законодательства. Это тоже будет. Избирательный кодекс несовершенен, он принят предыдущей Верховной Радой... И мы будем на весну готовить очень серьезное его улучшение - реформу на основе того опыта, который сейчас имеется", - отметил Корниенко.

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Он добавил, что изменения ставят целью, чтобы "следующие выборы - и парламентские, и местные - лучше проходили для комиссий, для людей".

Как сообщалось, обновленный Избирательный кодекс приняла 11 июля 2019 года Верховная Рада VIII созыва. Он предусматривает введение пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками на выборах народных депутатов, а также изменение избирательной системы на местных выборах.

27 августа документ подписал тогдашний Глава ВР Андрей Парубий.

Однако Президент Владимир Зеленский 13 сентября ветировал кодекс, аргументировав свое решение тем, что он содержит положения, которые не соответствуют Конституции, не учитывает последние изменения в избирательное законодательство, не согласуется с базовыми законодательными актами в соответствующей сфере, не обеспечивает должной регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур.

Впоследствии глава государства направил в парламент свои предложения для учета их в Избирательном кодексе. 19 декабря 2019 года ВР повторно рассмотрела и приняла новый Избирательный кодекс с предложениями Президента.

Верховная Рада 16 июля 2020 года приняла во втором чтении закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства". Им внесены многочисленные изменения в Избирательный кодекс, которые касаются всех видов выборов и всех этапов избирательного процесса и предусматривают корректировку более чем 200 из 289 статей этого кодекса.