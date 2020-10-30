Меджлис инициирует сбор помощи больным COVID-19 в оккупированном Крыму: ситуация критическая, людям отказывают в госпитализации, - Чубаров

Врачей в оккупированном Крыму заставляют скрывать истинные причины смерти пациентов - чтобы они указывали вместо COVID-19 сопутствующие заболевания.

Об этом в программе "На самом деле: Крым" на телеканале "ДОМ" заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хочу сказать, что катастрофическая ситуация с распространением коронавируса в Крыму стала предметом обсуждения на исполнительном комитете Всемирного конгресса крымских татар и Меджлиса крымскотатарского народа. Мы провели несколько онлайн-встреч с диаспорой и с Крымом. И в результате родилось решение о том, чтобы организовать сбор ресурсов, в том числе лекарств, чтобы помочь наиболее нуждающимся, больным людям в Крыму. И мы определили крымскотатарскую общественную организацию "Крымская семья" - это та организация, которая модерирует на материковой Украине эти действия", - рассказал Чубаров.

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Он сообщил, что уровень инфицирования коронавирусом в Крыму достиг такого предела, когда профессиональных врачей уже не хватает.

"Очень многие люди вынуждены лечиться дома. Часто пожилым людям отказывают в госпитализации. Врачи в Крыму получили строгую установку, чтобы в случае смертности указывать ту сопутствующую болезнь, которая вызвана заболеванием коронавирусом. И в аптеках Крыма исчезли самые востребованные лекарства... Почему Российская Федерация как государство, которое оккупирует Крым, с этим не справляется? А она и не собиралась с этим справляться", - констатировал глава Меджлиса.

Однако, по его словам, оккупационные власти очень хорошо решают проблемы болеющих чиновников.

"Вы знаете, что так называемый вице-премьер Романовская, когда заболела, ее вывезли сразу за пределы Крыма. Так же Ковитиди, так называемый сенатор, лечится в Москве. Так называемый мэр города Ялты - Имгрунт умер, собственно, на территории самой России. То есть своих людей они спасают. Все остальные люди, граждане Украины, которые живут на территории оккупированного Крыма, для России не являются объектом особого внимания", - подчеркнул лидер крымских татар.

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Чубаров выразил уверенность, что Российская Федерация заботится только о здоровье военнослужащих, прокуроров, судей. То есть тех, кто обеспечивает оккупацию Крыма.

"Государство, оккупировавшее Крым, делает все для того, чтобы на оккупированной территории были обеспечены интересы только той небольшой части населения, которая работает на это государство. Все остальные должны умереть, ослабеть, уехать - это дело самих людей. Такая позиция Москвы - столицы государства, которое оккупировало Крым", - резюмировал Чубаров.