В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 173 человека, заболели - 8 312, выздоровели - 3 394

В Украине по состоянию на утро пятницы, 30 октября, зафиксированы 8 312 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Умерли за сутки - 173. Это самые высокие показатели летальных и новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 378 729 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в мире зафиксировали рекордное число смертей и новых случаев за сутки - умерли более 7,1 тыс. человек, заболели - 545,9 тыс. ИНФОГРАФИКА

За сутки выздоровели 3 394 пациента, всего с начала пандемии - 155 026 человек. В течение минувших суток умерли 173 ранее заболевший. Всего с начала пандемии умер 7 041 человек. Всего в Украине по состоянию на утро 30 октября COVID-19 болеют 216 662 человека, что на 4 745 человек больше, чем сутками ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (741), Харьковской (659), Хмельницкой (521), Одесской (493), Донецкой (466) и Львовской (425) областях.















