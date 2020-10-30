Шмыгаль поручил изучить опыт передачи в частную собственность ядерных установок и материалов "Энергоатома", но в указе президента такого нет, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение подготовить корпоратизацию НАЭК "Энергоатом" и изучить опыт "передачи из государственной в частную собственность ядерных установок и материалов".

Об этом на странице в сети Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Энергоатом" и частная собственность? Что?

Шмыгаль выполняет указ президента от 22 сентября № 406/2020 "О неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшему развитию ядерной энергетики". Там сказано: "Кабмин должен обеспечить совершенствование управления государственным предприятием "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", в частности, ускорить подготовку и проведение корпоратизации указанного предприятия и безотлагательно проработать вопрос о передаче функций по управлению этим предприятием Кабинету Министров Украины", - отметил журналист.

По словам Бутусова, в указе президента про "частную собственность" этого нет.

"И на заседании Кабмина эти слова не звучали. По данным источников, вот эти 4 и 5 пункты поручений были дописаны кем-то позже. Думаю, Кабмину стоит изучать опыт как рассчитываться вовремя с производителями электрики, как не загонять долги и не доводить до банкротства прибыльные государственные компании. Ну и как писать точные формулировки в поручениях, а то мало ли что подумают, прочтет какой-нибудь впечатлительный олигарх., ну и подумает, что какая-то распродажа надвигаются... Но на самом деле нет, речи об этом не идет, это, видимо, просто описка. Надо поправить", - подытожил журналист.

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