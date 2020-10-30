Финпомощь Украине связана с антикоррупционной архитектурой: власти должны предпринять шаги для восстановления ее функционирования, - представительство ЕС

Массовая и беспрецедентная помощь Европейского Союза, в том числе финансовая связана с антикоррупционной архитектурой, работающей независимо, эффективно и без политического или иного давления, заявили в представительстве ЕС в Украине.

"ЕС считает институции по борьбе с коррупцией, созданные по просьбе украинского народа, краеугольным камнем трансформации Украины, более тесной политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС. Массовая и беспрецедентная помощь Европейского Союза, в том числе финансовая, поэтому связана с антикоррупционной архитектурой, работающей независимо, эффективно и без политического или иного давления", - сказали в представительстве ЕС в ответ на запрос "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ

В посольстве отметили, что с большой обеспокоенностью отмечают влияние последнего решения Конституционного суда Украины на элементы антикоррупционного законодательства, имеющие далеко идущие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры в Украине.

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"Решение ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя в отношении своих международных партнеров, включая ЕС", - подчеркивается в ответе.

Представительство призвало власти предпринять шаги для скорейшего восстановления необходимых условий для эффективного функционирования антикоррупционной системы в Украине в соответствии с Конституцией Украины.

"Мы призываем украинские власти предпринять шаги для скорейшего восстановления необходимых условий для эффективного функционирования антикоррупционной системы в Украине в соответствии с Конституцией Украины. Мы готовы помочь в поиске путей восстановления необходимой правовой определенности с целью обеспечения эффективной системы предотвращения коррупции в Украине", - указали в дипучреждении.

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Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

Напомним, 26 октября стало известно, что Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску Александра Кареева к Национальному антикоррупционному бюро Украины. Среди прочего, было приято решение вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.