Под КС проходит акция протеста "Отправим судей-предателей в Ростов" в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм. ФОТОрепортаж

Сегодня под стенами Конституционного Суда проходит акция протеста под названием "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов" из-за решения Суда отменить уголовную ответственность за декларирование ложной информации, закрыть декларации чиновников от общественности и существенно сократить полномочия НАПК.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Начало акции было анонсировано на 9:00.

По словам активистов, проведение акции связано с недавним решением суда отменить ряд антикоррупционных норм.

Отмечается, что такими действиями судьи предоставляют индульгенцию для сотен чиновников-коррупционеров, а также ставят под угрозу безвис с Евросоюзом.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

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Фото: Цензор.НЕТ.