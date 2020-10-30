Под КС проходит акция протеста "Отправим судей-предателей в Ростов" в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм. ФОТОрепортаж
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Сегодня под стенами Конституционного Суда проходит акция протеста под названием "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов" из-за решения Суда отменить уголовную ответственность за декларирование ложной информации, закрыть декларации чиновников от общественности и существенно сократить полномочия НАПК.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Начало акции было анонсировано на 9:00.
По словам активистов, проведение акции связано с недавним решением суда отменить ряд антикоррупционных норм.
Отмечается, что такими действиями судьи предоставляют индульгенцию для сотен чиновников-коррупционеров, а также ставят под угрозу безвис с Евросоюзом.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.