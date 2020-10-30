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Под КС проходит акция протеста "Отправим судей-предателей в Ростов" в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм. ФОТОрепортаж

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Сегодня под стенами Конституционного Суда проходит акция протеста под названием "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов" из-за решения Суда отменить уголовную ответственность за декларирование ложной информации, закрыть декларации чиновников от общественности и существенно сократить полномочия НАПК.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Начало акции было анонсировано на 9:00.

По словам активистов, проведение акции связано с недавним решением суда отменить ряд антикоррупционных норм.

Отмечается, что такими действиями судьи предоставляют индульгенцию для сотен чиновников-коррупционеров, а также ставят под угрозу безвис с Евросоюзом.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

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Под КС проходит акция протеста Отправим судей-предателей в Ростов в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм 01
Под КС проходит акция протеста Отправим судей-предателей в Ростов в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм 02
Под КС проходит акция протеста Отправим судей-предателей в Ростов в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм 03
Под КС проходит акция протеста Отправим судей-предателей в Ростов в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм 04
Под КС проходит акция протеста Отправим судей-предателей в Ростов в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм 05
Под КС проходит акция протеста Отправим судей-предателей в Ростов в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм 06
Под КС проходит акция протеста Отправим судей-предателей в Ростов в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм 07
Под КС проходит акция протеста Отправим судей-предателей в Ростов в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм 08
Под КС проходит акция протеста Отправим судей-предателей в Ростов в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм 09
Под КС проходит акция протеста Отправим судей-предателей в Ростов в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм 10
Под КС проходит акция протеста Отправим судей-предателей в Ростов в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм 11
Под КС проходит акция протеста Отправим судей-предателей в Ростов в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм 12
Под КС проходит акция протеста Отправим судей-предателей в Ростов в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм 13
Под КС проходит акция протеста Отправим судей-предателей в Ростов в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм 14
Под КС проходит акция протеста Отправим судей-предателей в Ростов в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм 15
Под КС проходит акция протеста Отправим судей-предателей в Ростов в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм 16
Фото: Цензор.НЕТ.

Топ комментарии

  • NonCFist
    _Пока до людов не дойдёт, что враг в кресле президента и парламенте, ничерта не изменится (к лучшему).
  • EUkozak
    А почему Ростов?
    Кол, гілляка, минус кожа.
    Так будет значительно душевнее.
    И справедливее...
  • Sophia-Maria Duglass
    председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз Автономной Республики Крым, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, но не отразил информацию об этом в своей декларации об имуществе и доходах. При этом под председательством Тупицкого судьи КСУ 27 октября проголосовали за признание неконституционной статьи об уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и отменили ее. Об этом сообщают журналисты программы «Схемы» (проект Радіо Свобода и телеканала UA:Перший).
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