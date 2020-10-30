Если можно распустить КС законом, тогда можно отменить результаты президентских выборов решением ЖЭКа, - Рахманин

Бурная деятельность Зеленского вокруг решения КСУ - прекрасный способ отвлечь внимание от итогов выборов и заработать себе баллы.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин, сообщает Цензор.НЕТ.

"1. Решение Конституционного суда не выдерживает критики. Президентская инициатива-тоже. 2. Если можно распустить КС законом, тогда можно отменить результаты президентских выборов решением Жэка. 3. Восстановить полноценное действие антикоррупционного законодательства можно принятием соответствующего закона. И в этой ситуации он легко наберет необходимое количество голосов. 4. Права и полномочия Конституционного суда, а также принципы его формирования следует уточнить. Но для этого нужны консенсус и соблюдение процедур", - подчеркнул нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский предлагает прекратить полномочия всех судей КС: текст законопроекта

"5. Для того, чтобы мир не удивлялся решению наших судов, надо было навести порядок в системе. В частности, создать нормальные Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей. Что было обещано, но не сделано. 6. Безнаказанность побеждается неотвратимостью наказания. Силовых органов как навоза, реальных расследований и оправдательных приговоров - нет. 7. Бурная деятельность Зеленского вокруг решения КСУ - прекрасный способ отвлечь внимание от итогов выборов и заработать себе баллы. 8. Попытка восстановить право, нарушая право, называется бесправием", - резюмировал Рахманин.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

Напомним, 26 октября стало известно, что Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску Александра Кареева к Национальному антикоррупционному бюро Украины. Среди прочего, было приято решение вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.