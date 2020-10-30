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За сутки COVID-19 выявили у 315 детей и 396 медработников, - Степанов

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За сутки COVID-19 выявили у 315 детей и 396 медработников, - Степанов
За все время пандемии в Украине заболели 378 729 человек. Из них 21 745 детей, а также 22 046 медицинских работников.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 8 312 человек. Из них 315 детей, а также 396 медицинских работников. Были госпитализированы 1 140 человек. За минувшие сутки в Украине зафиксировали 173 летальных случая. В то же время выздоровели 3 394 пациента", - отметил глава Минздрава.

За все время пандемии в Украине заболели 378 729 человек.  Из них 21 745 детей, а также 22 046 медицинских работников. 

Всего выздоровели 155 026 пациентов, а летальных случаев - 7 041.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав не сможет развернуть более 52 тысяч COVID-кроватей, - Степанов

Топ комментарии

  • БОРЯ ВАВКИН
    ДЛЯ ТУПЫХ РАССКАЗЫВАЮ:-
    Заболевший КОВИ играет в "русскую рулетку" то есть -
    1. если больному до 15 лет, то в револьвере на 200 патронов в барабане один патрон
    2. если больному от 15 до 30 лет - на 150 патронов
    3. от 30 до 50 - барабан на 100 патронов
    4. от 50 до 60 - барабан на 50 патронов
    5. от 60 до 70 - барабан на 12 патронов
    6. от 70 до 80 - барабан на 3 патрона
    7. от 80 и выше - охотничий дробовик-одностволка с одним патроном.
    https://poisknews.ru/koronavirus/proczent-smertnosti-ot-koronavirusa-po-stranam-s-grafikami/

    ГРАЖДАНЕ !! ДАВАЙТЕ ПИСТИТЬ КАЖДОГО, КТО БЕЗ МАСКИ ! За добу COVID-19 виявили в 315 дітей і 396 медпрацівників, - Степанов - Цензор.НЕТ 1287
  • БОРЯ ВАВКИН
    о!
    первый не носящий уже есть...
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