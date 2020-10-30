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Вандалы разбили и облили краской памятную плиту погибшим ОУНовцам в Бабьем Яре. ФОТО

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В Бабьем Яре в Киеве вандалы разбили памятную плиту с именами участников походной группы ОУН, расстрелянных нацистами в 1941-1942 годах.

Об этом сообщил председатель Организации украинских националистов Богдан Червак в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В Бабьем Яре совершен акт вандализма. Так называемые "неизвестные лица" разбили памятную плиту с именами участников походной группы ОУН, которых немцы расстрелы в 1941-1942 годах. Памятная плита, кстати,  размещена возле Памятного креста, установленного в 1992 году в честь Елены Телиги и украинцев - жертв Бабьего Яра", - написал он.

Вандалы разбили и облили краской памятную плиту погибшим ОУНовцам в Бабьем Яре 01

 Председатель ОУН подчеркнул, что памятная плита с именами будет восстановлена.

"Очевидно, что акт вандализма совершили враги независимой Украины, которые боятся украинских националистов даже мертвыми. Плиту восстановим, память сохраним, врагов накажем", - написал он.

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Топ комментарии

  • wake up-UA
    Вандалы разбили и облили краской памятную плиту погибшим ОУНовцам в Бабьем Яре - Цензор.НЕТ 3976
  • алексей свиридов 2ed6a76c
    кивадроченцы, даже знак свой оставили в виде красного серпа с молотком.
  • Адам Адамов 3927962e
    Окей, не хочу быть одним из, ну вы поняли, но вынужден отметить что памятники евреям остались нетронутыми. Мрази нашли чуть ли не единственный памятник погибшим украинцам и надругались над ним.
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