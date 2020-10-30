Украина должна максимально избегать полного локдауна, - Степанов
3 64484
В Министерстве здравоохранения Украины выступают против введения полного локдауна в стране. В частности, это повлияет на экономическую ситуацию в Украине.
Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, стратегия адаптивного карантина правильная.
"По моему мнению, исходя из различных факторов, в том числе экономических факторов, полный локдаун... Мы должны его максимально избегать", - заявил он.
Степанов отметил, что для бизнеса вводят ограничения, но заведения не закрывают.