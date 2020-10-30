Группировка в Хмельницком пыталась создать фейковый "горсовет" и ликвидировать действующий, - СБУ

В Хмельницком Служба безопасности Украины задокументировала противоправную деятельность организованной группы, участники которой пытались создать фейковый горсовет областного центра для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительной версии, участники группы, в состав которой входили более 10 человек, провели собрание, где создали так называемый "орган местного самоуправления Республики Украина" Хмельницкий городской совет". Они выбрали "главу" и "депутатов" провозгласили ликвидацию действующего органа местного самоуправления - Хмельницкого городского совета. Для имитации легитимности злоумышленники также разработали и подписали учредительные документы фейковых организации.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что организатор группы на своей странице в соцсетях распространял информацию с призывами присоединиться к "новосозданному городскому совету" для осуществления "реального" местного самоуправления.

Во время ряда обысков в помещениях фигурантов и по месту проведения фейкового учредительного собрания правоохранители обнаружили документы которые подтверждают противоправную деятельность.

В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

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