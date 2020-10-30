Из-за смерти кандидата в мэры Новгорода-Северского Бондаренко в городе проведут повторные выборы, - Айвазовская
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Мэр Новгорода-Северского Олег Бондаренко умер от осложнений заболевания коронавирусом. В городе будут повторные выборы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила глава общественной сети ОПОРА Ольга Айвазовская.
"Это город с численностью избирателей до 75 000. Соответственно, ТИК должна установить результаты выборов. Если победителем является умершее лицо, то после получения свидетельства о смерти, комиссия в течение 10 дней должна объявить повторные выборы", - отметила Айвазовская.
По ее словам, избирательный процесс начнется с самого начала.
Напомним, ранее сообщалось, что мэр Новгорода-Северского Черниговской области Олег Бондаренко умер от осложнений заболевания коронавирусом. Бондаренко, по предварительным данным, побеждал на выборах мэра.