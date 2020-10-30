Выборы мэра Львова: Садовый - 39,9%, Синютка - 31%, - ТИК
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На выборах председателя Львовской ОТГ, по результатам подсчета 100% бюллетеней, действующий городской голова Львова Андрей Садовый получил больше всего голосов избирателей - 39,96%, на втором месте Олег Синютка с показателем 31,03%.
Об этом сообщил председатель Львовской городской избирательной комиссии Игорь Слипецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По результатам подсчета 100% бюллетеней, Андрей Садовый получил больше всего голосов - 39,96%, за него проголосовали 90 812 избирателей. Олег Синютка набрал 31,03%, 70 504 избирателя отдали за него свой голос. Всего в выборах приняли участие немногим более 227 тыс. избирателей", - сообщил Слипецкий.
По его словам, Руслан Кошулинский получил 9,74% голосов, Ярослав Рущишин 4,67%, а Игорь Зинкевич 3,37%.
Всего в выборах на должность председателя Львовской ОТГ приняли участие 17 кандидатов.