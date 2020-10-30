Наемники РФ задерживали патруль СММ ОБСЕ на блокпосте возле оккупированной Еленовки
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.
"Примерно в 12:15 29 октября на блокпосте вблизи н. п. Еленовка (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка), сославшись на "необходимость разрешения от своих командиров", члены вооруженных формирований задержали патруль Миссии в составе семи сотрудников на четырех автомобилях, следовавших из Донецка в подконтрольные правительству районы", - говорится в сообщении.
Примерно в 14:10, спустя около 1 часа и 55 минут задержки, патрулю Миссии разрешили проехать, после чего патруль проследовал дальше в направлении нулевого блокпоста вооруженных формирований, размещенного приблизительно в 2,5 км к юго-западу от Еленовки.
"Такая задержка усиливает ограничения свободы передвижения СММ через линию соприкосновения, препятствуя выполнению мандата Миссии", - добавили в СММ ОБСЕ.