"На этих выборах нет победителей", - Палица

Местные выборы, состоявшиеся в Украине, свидетельствуют о полном разочаровании украинского народа.

В частности, это подтверждает низкая явка населения. Такое мнение в эфире ток-шоу "Право на власть" высказал лидер партии "ЗА МАЙБУТНЄ" Игорь Палица.



"Пришло 35% населения. А 65% сказали: мы вам не верим. Не верим после 2019 года, потому что разочаровались в "молодых лицах", которые много обещали, но ничего не смогли, ни с чем не справились. Действительно, кого-то напугала болезнь, но остальные - не поверили", - прокомментировал политик.



По его мнению, новоизбранные местные власти как раз и должны дать людям шанс поверить снова, убедить, что обещания будут выполнены.



"Те, кого выбрали, должны прекратить обвинять друг друга и вместе решать проблемы общин. И это будет мое требование к представителям партии "ЗА МАЙБУТНЄ": как только они зайдут в местные советы, должны прекратить политику. Мы должны быть одной командой, решать проблемы областей, проблемы общин. Найти, где делись 5 млн гектаров земли, навести порядок на улицах, искоренить коррупцию на местном уровне, давать по рукам правоохранительным органам, если те " будут кошмарить" бизнес ", - сказал Палица.