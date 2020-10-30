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Минздрав планирует отойти от "светофорного принципа" карантинного зонирования, - Немчинов

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Минздрав планирует отойти от "светофорного принципа" карантинного зонирования, - Немчинов
В Министерстве здравоохранения допустили возможность ухода от светофорного принципа карантинного зонирования. Это рассматривают и в правительстве.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в эфире одного из телеканалов.

Немчинов считает, что стране нужно начать подходить к единым принципам в зонировании, но не уточнил, к каким именно.

"В принципе, так, как сегодня сказал Виктор Ляшко (главный санитарный врач Украины, - ред.), мы, наверное, уже должны отходить от такого светофорного принципа", - заявил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что 2 ноября в Украине устанавливается новое эпидзонирование.

Также читайте: С 2 ноября в Украине устанавливается новое эпидзонирование: в "красную" зону попали 11 облцентров, - Немчинов. КАРТА

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Топ комментарии

  • юра Лонг
    Как для собак павлова.Красный в норку. Желтый сидеть на цырлах, зеленый хвостом вилять
    И не обсуждать у санитаров все схвачено. Чем не дурдом. А может местные власти сами разберутся без дураков бо своих хватает.
  • Ольга Кочурко
    "Светофорное" отменяем вводим "Радужное"
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