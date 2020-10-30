Киеву для развертывания мобильного госпиталя необходимо 245 млн грн, - Степанов

Киеву для развертывания временных госпиталей во Дворце спорта или Выставочном центре необходимо около 245 млн грн.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы получили информацию от властей Киева, где они собираются размещать в случае необходимости временный мобильный госпиталь – это может быть или Выставочный центр, или Дворец спорта. Они рассчитали, что им нужно 245 млн грн", - сказал он на брифинге в пятницу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав планирует отойти от "светофорного принципа" карантинного зонирования, - Немчинов

Степанов отметил, что временные мобильные госпитали позволят создать 500 дополнительных коек. Для обеспечения лечебного процесса в таких госпиталях, согласно расчетам, будет необходимо 1200 человек медперсонала.

"Мы сейчас упорядочиваем информацию", - сказал он.