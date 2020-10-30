Выборы в Харьковский облсовет: ТИК обработала 80,5% голосов - проходной барьер пока преодолевают четыре партии

Харьковская областная территориальная избирательная комиссия обработала 80,51% голосов на выборах депутатов Харьковского облсовета: в облсовет уверенно проходят четыре партии.

Об этом Укринформу сообщили в областной избирательный комиссии, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 30 октября областная территориальная комиссия обработала данные 50 из 56 ТИК", - сообщили в комиссии.

Промежуточные результаты свидетельствуют, добавили в комиссии, что лидирует "Блок Кернеса - Успешный Харьков" - 28,7%, следом идет "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 23,7%, "Блок Светличной "Вместе!"- 16,7% , "Слуга народа" - 16,1%.

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"Европейская солидарность" набрала 4,8%, "Партия Шария" - 2,6%, "За будущее" - 2,5%, "Батькивщина" - 2,3% ". Остальные партии не набрали и 1% голосов: "Наш край" - 0,9%, "Победа Пальчевского" - 0,8%, "Акцент"- 0,4%.

Результаты голосования в областную ТИК, сказали в комиссии, еще доложна передать Харьковская городская территориальная избирательная комиссия.