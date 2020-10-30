Заявление КС по отмене е-декларирования: Борьба с коррупцией не должна нарушать принцип независимости судебной власти

Антикоррупционная и судебная реформы должны реализовываться без нарушения принципа независимости судебной власти и с соблюдением принципа конституционности.

Об этом говорится в заявлении КС, размещенном на сайте Суда, передает Цензор.НЕТ.

"Конституционный Суд Украины выразил утвердительную позицию, что декларирование доходов лиц, осуществляющих публичную власть, является неоспоримым требованием в любой современной демократической стране.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ганьба, ганьба!": Протестующие под КС зажгли фаеры и дымовые шашки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По мнению Конституционного Суда Украины, антикоррупционная реформа в Украине стала неоспоримым требованием общества. Однако как антикоррупционная, так и судебная реформы должны реализовываться без нарушения принципа независимости судебной власти и с соблюдением принципа конституционности.

Исследовав состав преступления, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины, Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что использование юридических конструкций, в которых отсутствует четкий перечень законов, делает невозможным однозначное определение круга субъектов преступления, а отсылочные нормы невозможным установление круга их адресатов. Как следствие, к ответственности за умышленное непредставление декларации могут быть привлечены лица, которые не могут быть участниками правоотношений по декларированию, а потому сознательно не выполнили такой обязанности. Указанное не согласуется с понятием правового государства и принципом верховенства права, закрепленным в части первой статьи 8 Основного Закона Украины, в частности такими его элементами, как юридическая определенность и предсказуемость закона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Под КС проходит акция протеста "Отправим судей-предателей в Ростов" в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм. ФОТОрепортаж

Из приведенных позиций Конституционного Суда Украины усматривается, что законодателем должно быть введено такое антикоррупционное законодательное регулирование, которое обеспечит соблюдение принципа верховенства права, составляющие которого: юридическая определенность, предсказуемость, пропорциональность и соразмерность", - говорится в заявлении КС.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.