Кабмин повысил зарплаты семейным врачам, - Степанов

Кабинет Министров Украины повысил зарплаты семейным врачам, подняв ставку за оказание медицинской помощи за каждого пациента. Ставка повышена на 51 грн за пациента, с которым подписана декларация.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на вчерашнем заседании Кабинета Министров внесли изменения в программу медицинских гарантий, подняв капитационную ставку для семейных врачей - фактически за каждую подписанную декларацию.

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"Ранее она составляла 600 гривен 48 копеек, а сейчас - 651 гривну 60 копеек", - отметил Степанов.

Он также отметил, что, например, если с семейным врачом по максимуму подписали 1 800 деклараций, то он дополнительно получит около 7 500 гривен.