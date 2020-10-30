"Все правильно указано", - глава КС Тупицкий объяснил, почему переоформил имущество в Крыму по законам оккупантов. ВИДЕО

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий подтвердил информацию относительно переоформления земельного участка в оккупированном Крыму.

Об этом он сообщил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

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"Все правильно указано", - прокомментировал Тупицкий информацию, обнародованную в СМИ.

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По его словам, этот участок уже был в его собственности до оккупации Крыма. Однако кадастры, составленные оккупантами, не отвечали кадастрам, составленным Украиной, соответсвенно участок его соседа "наложился" на 1,2 сотки участка Тупицкого.

"Полученный участок был приватизирован еще до аннексии Крыма. Когда произошла аннексия были одни украинские кадастры. Российские кадастры наложились. Произошло смешивание границ", - объяснил Тупицкий.

Эту ситуацию он разрешил путем оформления договора купли-прождажи. Вместе с тем, он не знал и не знает, как юридически оформить это в Украине, поэтому не задекларировал это юридическое соглашение.

"Занимались этим юристы. Наверное, ничего другого не придумали, как урегулировать вопрос разграничения путем создания договора купли-продажи", - пояснил глава КС.

Тупицкий отрицает, что у него был умысел скрыть данный факт. Однако признает, что должен был обратится в НАПК за разъяснением, как ему поступить в данной ситуцации.

"Почему я не внес его (участок. - Ред.) в реестр. Я до сих пор не знаю как это сделать. Я не признаю Крым российским, но обстоятельство сложились так в независимости от меня. Вносить в декларацию то, что ты не признаешь, тоже будут разные мнения. Не было никакого договора ни купли-продажи, ни дарственной, были обстоятельства, которые нужно было решать. По законам Российской Федерации при таких обстоятельствах дом могут и снести, если он расположен на чужой территории. Тем более, что в отношении меня возбуждено уголовное дело. Единственная моя вина, что я не обратился в НАПК за разъяснением, как мне это сделать. Но, я считаю как юрист, что вряд ли они мне правильно могут это объяснить", - акцентировал глава КС.

"Я не знаю поступал я правильно или неправильно. Я защищал свою собственность. Я выдал доверенность на продажу этого объекта на продажу этого участка. Эта доверенность украинская. Говорить об умысле скрыть это сомнительно. Это же мой земельный участок. Нет говорить смысла о том, что это преступление", - добавил Тупицкий.

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Глава КС также напомнил, что является невъездным в оккупированный Крым и против него Россия ввела экономические санкции. Тупицкий акцентировал, что не признает Крым российским.

Напомним, поданным журналистов "Схем" глава КС Александр Тупицкий еще до оккупации Крыма Россией в 2014 году владел домом и землей под ним в Кореизе близ Ялты. Но в 2018 году он оформил еще один участок возле дома в свою собственность и незадекларировал этого.