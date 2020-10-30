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Запланированная с Зеленским встреча почему-то не состоялась, а говорить есть о чем, - глава КС Тупицкий

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Запланированная с Зеленским встреча почему-то не состоялась, а говорить есть о чем, - глава КС Тупицкий
Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий заявил, что запланированная встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским до сих пор не состоялась.

Об этом Тупцикий сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Эта встреча планировалась, но почему-то не состоялась. А говорить есть о чем", - сказал председатель Конституционного Суда.

В то же время Тупицкий заявил, что в руках антикоррупционных органов "большая сила".

"Нужно еще учесть менталитет наших чиновников. Существует большое давление", - подчеркнул Тупицкий.

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Топ комментарии

  • cimbitep
    говорить с тобой не о чем. гнид давят, с ними не разговаривают.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Та знаємо! Зєля обіцяв захист за позитивні для нього рішення (розпуск Ради попереднього скликання). І кинув! 😁 Не переживай, Тупицький, він всіх кидає! Купи краще мізки і доброчесність. Хоча про що це я?
  • Алексей Правник
    С народом Украины у тебя будет встреча ур..д.
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