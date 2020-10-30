Новости • Конституционный кризис

Огрехи антикоррупционного законодательства обусловлены послереволюционным периодом: сейчас страна не может жить с неконституционными законами, - Тупицкий

4 67531
Огрехи антикоррупционного законодательства обусловлены послереволюционным периодом: сейчас страна не может жить с неконституционными законами, - Тупицкий
Глава Конституционного Суда Украины (КС) Александр Тупицкий объясняет существующую несогласованность украинского антикоррупционного законодательства с Основным законом послереволюционной необходимостью, но подчеркивает, что такая ситуация не может сохраняться и в дальнейшем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Огрехи, которые есть в антикоррупционном законодательстве, создались в послереволюционный период в силу необходимости... Но сейчас страна не может жить с частично или полностью неконституционными антикоррупционными законами", - сказал Тупицкий в пятницу на брифинге в Киеве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заявление КС по отмене е-декларирования: Борьба с коррупцией не должна нарушать принцип независимости судебной власти

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Валерий Петрушко 5b48e6da
    В тюрьму.
  • Anatoly Nichikov 15029d40
    Не нужно путать себя со страной...
  • Andrew_UA_Kyiv
    Не маніпулюй і не підміняй поняття, падло! Окозамилювання не пройде! Огрехи антикоррупционного законодательства обусловлены послереволюционным периодом: сейчас страна не может жить с неконституционными законами, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 712
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости