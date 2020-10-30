Огрехи антикоррупционного законодательства обусловлены послереволюционным периодом: сейчас страна не может жить с неконституционными законами, - Тупицкий

Глава Конституционного Суда Украины (КС) Александр Тупицкий объясняет существующую несогласованность украинского антикоррупционного законодательства с Основным законом послереволюционной необходимостью, но подчеркивает, что такая ситуация не может сохраняться и в дальнейшем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Огрехи, которые есть в антикоррупционном законодательстве, создались в послереволюционный период в силу необходимости... Но сейчас страна не может жить с частично или полностью неконституционными антикоррупционными законами", - сказал Тупицкий в пятницу на брифинге в Киеве.

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