Садовый о втором туре с Синюткой: резерв избирателей достаточно большой

Действующий мэр Львова Андрей Садовый считает, что часть его избирателей могла не прийти на участки проголосовать на местных выборах из-за страха заразиться коронавирусом.

Об этом говорится в статье Цензор.НЕТ.

"С моей стороны, конечно, будет призыв к людям прийти... И я также надеюсь, что люди, которые меня поддерживают, придут в большинстве. Потому что резерв достаточно велик - просто боязнь людей заразиться, возможно, не располагала принять решение. Подумали: "А и так все будет хорошо". И здесь важно людям объяснить, что если вы ходите в супермаркет, то вы там такая же вероятность заразиться COVID-19, если бы вы пришли на участок. Но будущее города очень важно; то есть люди, которые меня поддерживают, должны понять, что их активная позиция дает большое продвижение для города на следующие 5 лет", - сказал Садовый.

Напомним, на местных выборах во Львове действующий городской голова Андрей Садовый получил больше всего голосов избирателей - 39,96%, на втором месте - кандидат "Евросолидарности" Олег Синютка с показателем 31,03%.

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