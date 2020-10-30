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Не слышал от послов стран G7, что они не уважают решения КС, - Тупицкий

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Не слышал от послов стран G7, что они не уважают решения КС, - Тупицкий
Послы стран G7 не высказывали неуважения к решениям Конституционного суда Украины.

Об этом Тупицкий заявил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не услышал от послов… что они не уважают решения КС", - отметил Тупицкий.

Ранее послы стран G7 заявили, что встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

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Топ комментарии

  • belge
    Не слышал от послов стран G7, что они не уважают решения КС, - Тупицкий

    Та они просто ох2ели, слов подобрать не могут. Не слышал от послов стран G7, что они не уважают решения КС, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 6744
  • NonCFist
    Ого! Да это уже не ссут в очи... А просто высрались!
  • Olia Prokofieva
    Да послы стран G7 все озвучили тебе Урод, Что ты брешешь, что им все нравится и они довольны. Во многих странах Запада, нет никакого КС вообще и небо не падает.
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