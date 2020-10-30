Произвол КС нельзя остановить существующими юридическими механизмами: нужно применять политико-правовые меры, - Вениславский

Повлиять на практику принятия действующим составом Конституционного Суда Украины решений, которые несут угрозу национальной безопасности страны, нельзя теми юридическими механизмами, которые есть в действующем законодательстве, поэтому нужно прибегать к политико-правовым решениям, отмечает представитель президента Украины в КС, народный депутат Федор Вениславский.

В комментарии "Интерфакс-Украина" он рассказал, что действительно в истории Украины не было подобных прецедентов, когда президент вносит законопроект о прекращении полномочий всех действующих судей КС, как и не было прецедентов, когда КС принимал решения с "четким системным нарушением" Конституции, закона о Конституционном Суде и регламента КС, закона о предотвращении коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"А юридических механизмов остановки такого произвола со стороны КС действующее законодательство не содержит. Поэтому, конечно, нужно применять политико-правовые меры, чтобы остановить реальные угрозы национальной безопасности, порожденные этим решением КС и действиями судей КС. Конечно, таких прецедентов нет, но когда фактически можно говорить, что КС совершил антиконституционный переворот своим решением, то необходимо действовать уже политико-правовыми средствами, совместными действиями президента и парламента", - подчеркнул Вениславский.

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Представитель президента в КС также считает, что возникшие после решения суда угрозы национальной безопасности значительно превышают по своей ценности те негативные последствия, которые может иметь принятие Верховной Радой предложенного президентом Владимиром Зеленским закона.

"Кроме того, Верховная Рада является представителем украинского народа, и если большинство Верховной Рады поддержит этот законопроект, это будет означать, что парламент реализовал волю украинского народа, подавляющее большинство которого разделяет те ценности, которые КС во вторник фактически "отменил", признав неконституционными отдельные положения закона о предотвращении коррупции", - отметил он.

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Вениславский также указал, что сами судьи КС никогда сами не прекратят свои полномочия, поскольку "весь суд, за небольшим исключением, фактически действовал в условиях конфликта интересов".