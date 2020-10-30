В ходе устных слушаний дела по ВАКС ничего не конституционного я не услышал, - глава КС Тупицкий

Глава Конституционного Суда Украины (КС) Александр Тупицкий, комментируя дело о неконституционности закона "О Высшем антикоррупционном суде", заявил, что не видит несоответствий Конституции в аргументах, приведенных во время слушаний.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В предварительных устных слушаниях… я там не услышал ничего неконституционного", - сказал Тупицкий в пятницу на брифинге в Киеве, отметив, что главный вопрос является ли ВАКС "спецсудом" или "специализированным судом".

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Также Тупицкий заверил, что никаких заранее готовых решений по ВАКС нет: "Поживем увидим".

Как сообщалось, 22 июля в КС поступило конституционное представление 49 народных депутатов Украины с ходатайством признать не соответствующим Конституции закон "О Высшем антикоррупционном суде". Авторы представления считают неконституционным весь указанный закон в целом.