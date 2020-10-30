"Если этот КСУ не разогнать, до избрания нового даже не дойдет", - Шабунин

Если не распустить Конституционный Суд, то Украина может потерять поддержку Запада, в частности, безвиз и финансовую помощь.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Напомню, отстранение Януковича состоялось тоже не идеально конституционным способом. Напомню, что в результате того решения Порошенко стал президентом, а Тимошенко вышла из тюрьмы. Это относительно их по этому поводу позиций", - говорится в сообщении.

По словам Шабунина, "есть только два идеально конституционных способа перезагрузить КСУ": "1) Судьи сами уходят в отставку. Кто-то в это верит?

2) Ждать два года до окончания полномочий хотя бы части из них".

"Есть ли у Украины эти два года? В течение месяца КСУ снесет: закон о языке, ВАКС, незаконное обогащение, ФГВФЛ, земельную реформу и т.д.

Это приведет к прекращению поддержки Западом. И приостановление безвиза - самая маленькая в этом проблема. Украина не получит денег - это или экономический коллапс, или необходимость взять их у России. Собственно последнего Медведчук и Коломойский руками КСУ и добиваются. Или сейчас те, кто требует ждать два года, готовы нести ответственность за все последующие решения этого КСУ и их последствия?" - отметил глава ЦПК.

"Контраргумент 1: можно просто восстановить антикоррзаконодательство, отмененное КСУ.

- Можно, но КСУ его снова снесет (почитайте их решения).

- Когда КСУ снесет ВАКС и, например, земельную реформу, точно Рада их восстановит?

- Если вдруг восстановит, то что с делами, которые рассматриваются? По-новой?

Контраргумент 2: Зеленский и СН назначат других, тоже контролируемых судей КСУ.

- Это реальный вызов, ради предотвращения которого стоит и возможно взаимодействовать. И для этого есть куча способов и успешных кейсов.

- Если этот КСУ не разогнать, до избрания нового даже не дойдет. А уже этот, действующий сейчас состав КСУ уничтожает государство", - подытожил Шабунин.

Также читайте: Решение КС сформулировано таким образом, чтобы нарушить обязательства Украины почти перед всеми западными партнерами, - Шабунин