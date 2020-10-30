Зеленский уже разговаривал с Тупицким: все решения были приняты с учетом этих переговоров, - Мендель

Президент Украины Владимир Зеленский уже разговаривал с главой Конституционного Суда Украины Александром Тупицким после принятия КС резонансного решения по антикоррупционному законодательству, а все последующие решения были приняты с учетом этих переговоров, отмечает пресс-секретарь президента Юлия Мендель.