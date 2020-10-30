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Президента не обвиняю, но его окружение делает плохую работу, - Тупицкий

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Президента не обвиняю, но его окружение делает плохую работу, - Тупицкий
Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий заявил, что окружение делает плохую работу и намерено создать "послушный" суд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Тупицкий заявил во время брифинга.

По словам главы КС, в Украине хотят создать "послушный кнопочный суд".

"Я даже не обвиняю президента, я не имею на это права, но окружение президента, думаю, делает плохую работу", - подчеркнул Тупицкий.

Напомним, ранее тупицкий заявил, что законопроект Президента Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех судей КС имеет признаки конституционного переворота.

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Топ комментарии

  • vitalmod
    Эти уроды в мантиях совершили акт государственной измены. Если им это сойдет с рук...
  • Александр Иовица 4c66a33e
    Намек: Барин - хороший, слуги идиоты. Обычный подхалимаж.
  • Zelya Vsyo
    Уверен на 100%, что весь этот спектакль от начала до конца написан на Лубянке.
    Цель- устроить кипиш в Киеве после полного его просера зебилами на местных выборах. Президента не обвиняю, но его окружение делает плохую работу, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 7496

    А }{уйлуша заодно и на Донбассе постреляет.
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