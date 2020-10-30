Президента не обвиняю, но его окружение делает плохую работу, - Тупицкий

Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий заявил, что окружение делает плохую работу и намерено создать "послушный" суд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Тупицкий заявил во время брифинга.

По словам главы КС, в Украине хотят создать "послушный кнопочный суд".

"Я даже не обвиняю президента, я не имею на это права, но окружение президента, думаю, делает плохую работу", - подчеркнул Тупицкий.

Напомним, ранее тупицкий заявил, что законопроект Президента Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех судей КС имеет признаки конституционного переворота.

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