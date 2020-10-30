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Вопрос люстрации до сих пор "взрывоопасный", - Тупицкий

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Вопрос люстрации до сих пор "взрывоопасный", - Тупицкий
Причиной затягивания Конституционным Судом рассмотрения дела о люстрации является "взрывоопасность" этого вопроса.

Об этом в ходе брифинга сообщил глава КС Александр Тупицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно вопроса люстрации. Этот вопрос, по моему мнению, до сих пор взрывоопасный, и возможно, поэтому Конституционный Суд так долго его рассматривает", - отметил глава КС.

Тупицкий отметил, что ранее Европейский суд сказал, что под люстрацию в Украине попадает слишком большой круг чиновников. В то же время он не уверен, что именно КС имеет полномочия, чтобы уменьшить объемы служащих, подпадающих под люстрацию.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Вон как очко заиграло - сразу разговорился.

    Уводит всех в спор и тянет время
    ВОПРОС РЕБРОМ - открывайте декларации судей КС И их родни !!!!!
  • Гептимирон
    А вопрос кастрации Тупицкого не вызывает сомнений
  • Анатолій Лапчук
    Він має сидіти в тюрьмі а не давати оцінки. злочинець має сидіти в тюрьмі
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