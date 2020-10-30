Новости • Конституционный кризис

Законопроект Зеленского о КСУ лечит вшей гильотиной, - блогер Шрайк

7 01061
Законопроект Зеленского о КСУ лечит вшей гильотиной, - блогер Шрайк
Президент и его Офис не смогли предусмотреть кремлевские провокации, а теперь "с выпученными глазами предлагают черт-те что".

Так происходящее в стране оценил блогер Роман Шрайк, информирует Цензор.НЕТ.

Шрайк считает, что Конституционный Суд решил уничтожить антикоррупционную реформу, увидев, что после местных выборов "рейтинг Зеленского превратился в тыкву".

"Зеленский, прохлопавший все это ушами, скоропостижно вносит в раду законопроект, который лечит вшей гильотиной - предлагает антиконституционный разгон КСУ, непризнание его решения и т.д.", - отметил блогер.

Читайте на Цензор.НЕТ: Закон Зеленского имеет признаки конституционного переворота в Украине, - глава КС Тупицкий

Шрайк считает, что эта проблема возникла, потому что президент и его окружение "не смотрели дальше своего носа".

"Если люди в Офисе Президента не способны предвидеть и предотвратить кремлевские провокации, а теперь вынуждены с выпученными глазами предлагать черт-те что, может президенту лучше разогнать Офис Президента?" - подытожил блогер.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

Также на Цензор.НЕТ: "Если этот КСУ не разогнать, до избрания нового даже не дойдет", - Шабунин

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Читайте также: Произвол КС нельзя остановить существующими юридическими механизмами: нужно применять политико-правовые меры, - Вениславский

Законопроект Зеленского о КСУ лечит вшей гильотиной, - блогер Шрайк 01

Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    кроме озвученной блогером Романом Шрайком проблемы, есть еще один большой вопрос к СБУ имени товАгища Баканова..
    а именно, СБУ просто сделало волевое усилие и не заметило, как несколько месяцев готовился антиконституционный переворот его исполнителями:
    1) олигарх Каломойский
    2) олигарх Медвеччук
    3) 47 депитутов
    4) судьи Конст суда
    5) адвокат Портнов (как вероятный создатель этой схемы)
    6) огромная группа юристов (до 20 чел), которые непосредственно готовили все док
    7) огромный массив телефонной трафика, интернет трафика, телеграм-переписка, в связи с подготовкой этой схемы
    8) передача денег судьям Конст суда от Каломойского (их хранение, счета, депозиты, и тд)
    Все вот это Баканов намеренно не заметил в течении нескольких месяцев..
    У нас гос переворот не только в Конст суде, но и в верхушке СБУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • бостууга
    Може й собі податися "в блогери", щоб "Цензор" цитував?
    А якщо серйозно, то закон про розпуск КС такий же неправомірний, як і "рішення" КС.
  • Валерия Ларченко b661826f
    если представить ,что зеленые идиоты ничего не знали заранее, то я не понимаю как страна продержалась полтора года под их управлением...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости