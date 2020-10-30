Корбан о распределении голосов за мэра Днепра во втором туре: Филатову будут перетекать голоса, потому что он себя "позиционировал как мэр всех горожан"
4 9393
Руководитель центрального избирательного штаба партии "Пропозиція" Геннадий Корбан считает, что во втором туре выборов мэра Днепра голоса от других кандидатов будут перетекать в пользу действующего мэра Бориса Филатова, потому что он себя "позиционировал как мэр всех горожан".
Об этом этом говорится в статье Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос о том, на какие голоса может рассчитывать конкурент Филатова Загид Краснов, Корбан отметил:
"Какая-то часть голосов перетекает к нему от Вилкула. Условно - треть. И где-то треть переходит к Борису. И к Борису переходят голоса ОПЗЖ ".
Такой переток голосов Корбан объяснил так: "Ну, Филатов всегда себя позиционировал как мэр всех горожан. Он даже ходил на округа, где избирались ведущие депутаты от ОПЗЖ, - и люди говорили: "Ни за какую "Пропозицію" мы голосовать не будем - только за ОПЗЖ и мэра Филатова!"
Полную версию статьи читайте здесь.