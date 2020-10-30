НАПК опубликовало имена лиц, которые из-за решения КС смогут избежать ответственности за недостоверные декларации. СПИСОК

В Национальном агентстве предотвращения коррупции опубликовали имена лиц, которым из-за решения Конституционного Суда удастся избежать ответственности за декларирование недостоверных сведений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Это будут экс-министр, депутаты городских советов и районных советов, судьи, директора государственных предприятий, чиновники - все те, кого налогоплательщики наняли на работу", - говорится в сообщении.

Так в списке НАПК фигурируют:

"Игорь Насалик, экс-министр энергетики и угольной промышленности, не указал займ на 1,2 млн долл. США от физического лица в ежегодной декларации.

Михаил Чурило, депутат Ужгородского городского совета, лидирует в списке декларантов, у которых обнаружены наибольшую сумму недостоверных сведений. Чурило "забыл" указать средства, одолженные другому физическому лицу в размере 95,3 млн грн.

Виктор Андреев, заместитель Шевченковской РГА в Киеве, не указал в декларации больше 60 млн грн, которые получил в качестве займа от частной компании, которая занимается "деятельностью по обеспечению физического комфорта".

Олег Этнарович, депутат Одесского городского совета, занизил стоимость недвижимости, которой владеет на 4,7 млн грн, не указал корпоративные права на 2,1 млн грн, и "забыл" о том, что одолжил и разместил на банковских счетах более 1 млн грн.

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Руслан Мороз, депутат Владимир-Волынского горсовета, занизил стоимость недвижимости почти 400 тыс. грн, а еще "забыл" о том, как занял третьим лицам 21,5 млн грн", - говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что это "только начало".

"Мы продолжим публиковать имена лиц, которым Конституционный Суд помог избежать наказания. Продолжение следует", - подытожили в НАПК.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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