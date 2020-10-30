Это момент истины: все депутаты должны проголосовать за роспуск КС, - Гриценко

Экс-министр обороны Анатолий Гриценко поддерживает предложение президента Зеленского полностью обновить состав Конституционного Суда и называет происходящее моментом истины и для страны, и для главы государства.

Свою позицию Гриценко озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что предлагал распустить КС еще 2 месяца назад, когда тот только "решил обезглавить НАБУ".

"Я полностью поддерживаю решение Зеленского и призываю всех вменяемых, неравнодушных к судьбе страны депутатов проголосовать "за" внесенный им законопроект. Это будет правильно и ответственно", - написал Гриценко.

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Сомнения в легитимности действий Зеленского, который, согласно букве закона, не имеет права распускать Констититуционный Суд, Гриценко отвергает.

"В нашей стране неправильно перевели с английского базовый, основополагающий термин демократии Rule of Law, назвав его верховенством закона. Правильный перевод - верховенство права! При всем уважении к законам - это бумажки, которые могут быть значимыми и правильными, так же они могут быть ничтожными и ложными, если принимаются с заведомо лоббистскими целями в интересах не страны, а нескольких корпораций или нескольких олигархических семей", - написал Гриценко.

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Он сравнил коррупцию с убийством десятков тысяч украинцев, а посягательства КСУ на антикоррупционную инфраструкуру - с посягательством на жизнь.

Гриценко считает, что момент истины настал и для страны в целом, и для президента Зеленского лично.

"Сегодняшние решительные действия по очищению судебной системы должны стать началом комплексных решительных действий по очистке на всех направлениях. Тогда и только тогда эти усилия имеют смысл. Если же готовности действовать решительно комплексно нет, то тогда Зеленскому лучше выйти в эфир с последним видосиком - поблагодарить людей за терпение и пойти их смешить в другом месте", - подытожил Гриценко.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

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29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.





