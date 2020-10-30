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Тупицкий отрицает, что общался с Зеленским о сложившейся ситуации: "Разговоров с президентом не было"

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Тупицкий отрицает, что общался с Зеленским о сложившейся ситуации: "Разговоров с президентом не было"
Глава Конституционного Суда Украины (КС) Александр Тупицкий заявил, что не общался с президентом Украины Владимиром Зеленским по антикоррупционному законодательству.

"По антикоррупционному законодательству разговоров с президентом не было", - заявил Тупицкий на пресс-конференции в пятницу в Киеве, добавив, что в целом не общался на текущей неделе с главой государства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он уточнил, что ранее собрание судей КС поручило ему обсудить с Зеленским факты давления на судей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский уже разговаривал с Тупицким: все решения были приняты с учетом этих переговоров, - Мендель

"Встреча должна была состояться в четверг или пятницу", - объяснил Тупицкий.

Ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила: Зеленский уже разговаривал с Тупицким - все решения были приняты с учетом этих переговоров.

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Топ комментарии

  • olele
    Аркадий Бабченко
    2 ч. ·

    Это уже не просто потеря управления. Это уже конституционный кризис.
    Когда гарант Конституции (!) вносит в Парламент противоречащий Конституции (!) законопроект, о роспуске Президентом Конституционного (!) суда, который принял де-факто антиконституционный же закон, но над которым у него нет никаких полномочий, но который полтора года назад также принимал антиконституционный уже даже де-юре закон о роспуске Парламента же, и гаранта Конституции (!) все это тогда полностью устраивало... Это ****** какой-то, друзья мои. Правовая Санта-Барбара.
    Всего за полтора года. Всего за полтора года клоуны на арене привели страну на грань катастрофы. Ситуация сейчас предельно серьезная. Мы в одном шаге от обвала.
    Вот этот вот бред, что «дипломированный юрист» вносит в Парламент - во-первых, он юридически ничтожен. Во-вторых, это основание для импичмента. В-третьих, это почва для политического краха. В-четвертых - на два хода он просчитывать не умеет, но если бы умел, это шанс уже для полного захвата Конституционного Суда одной там бородатой бабушкой. В-пятых, это стопудово будет выигранное судьями КС дело в ЕСПЧ и принуждение уже Европейским судом Украины к восстановлению судей, признание ею нарушения Конституции и ещё одна новая заложенная бомба в политическую систему страны.
    В-шестых, это, мммать, еще более лучшее основание для лишения безвиза и вообще свертывания евроинтеграции. Потому что мозгами и Еврокомиссия, и Европарламент, и Евросоюз, конечно же, все понимают, но де-юре - ВЫ Ж, ****, СОВЕРШАЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ И ЗАХВАТ ВЛАСТИ! Как, ну вот как Евросоюз может на это закрыть глаза?
    В-седьмых, даже если бы они и захотели закрыть на это глаза, есть там одна страна, Россия называется, которая сдохнет, но не даст Европе этого сделать - и, вы будете смеяться, с юридической точки зрения окажется совершенно права. Потому что - ВЫ Ж ЗАХВАТ ВЛАСТИ СОВЕРШАЕТЕ, АЛЛЁ!
    В-восьмых, тот, кто подсунул дипломированному юристу этот законопроект, совершенно точно хочет, чтобы дипломированный юрист либо сел после окончания своих полночей, либо бежал в Ростов, либо довел страну до нового Майдана.
  • Mora Zfayfer
    я стараюсь, батя...


    Тупицький заперечує, що спілкувався із Зеленським про ситуацію, що склалася: "Розмов із президентом не було" - Цензор.НЕТ 8687
  • Борменталь Незабаром
    большинство из этих 73% дупелей - даже не жалко! серая тупорылая масса!
    но они не поймут к чему сейчас эти взыванич о предупреждении... они просто не получили ожидаемой халявы...

    но среди этих 73% есть ублюдки, которые сознательно это выбрали! и им насрать на эти вывания о предупреждении... они получили то, к чему стремились
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