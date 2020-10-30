В Конституции не предусмотрен случай, когда общество сомневается в честности КС, - Малюська

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что в Конституции законодатель не предусмотрел случай, когда у общества возникнут сомнения в добропорядочности судей Конституционного Суда.

Об этом он сказал в эфире "Громадського радио", передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть юридическая ловушка, из которой четким и юридическим путем выйти очень сложно в том смысле, что законодатель не предусматривал случай, когда в обществе возникнут сомнения в добропорядочности, например, судей КС.

Механизмов что-то сделать с урегулированием Конституционного суда нет, потому что все конституционное урегулирование содержится в Конституции.

Соответственно, другие ветви власти, видя и реагируя на запрос общества, должны были внести изменения в это регулирование Конституции, но Конституция имеет четкий механизм внесения изменений. И она предусматривает заключение Конституционного суда. Получается, что это эксклюзивный случай, чтобы что-то изменить и повлиять на Конституционный суд, надо спросить мнение и разрешение Конституционного суда", - говорит Малюська.

По его словам, эта юридическая ловушка привела к тому, что "СНБО и президент предложили другой, более креативный способ решения проблемы", больше политический, но который отвечает на запросы общества.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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