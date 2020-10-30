Отдельные последствия решения КС являются необратимыми, - Малюська

Министр юстиции Денис Малюська считает, что вред, причиненный решением Конституционного Суда относительно НАПК, является необратимым.

Об этом он заявил в эфире "Громадського радио", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, президентский закон предусматривает восстановление действия Уголовного Кодекса и статьи, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование, но есть проблема, которая возникнет очевидно на стадии применения этого закона - это прямое положение Конституции о запрете обратного действия во времени.

"Я ожидаю, что по тем производствам, которые были до вынесения решения Конституционного Суда - эти уголовные производства в суд не попадут и до приговоров не дойдут, и в этом конкретном аспекте вред, причиненный решением КС является необратимым. Исключительно по мотивам правил положений Конституции вернуть ситуацию полностью уже не удастся, что касается самого процессуального механизма и уголовной ответственности за дальнейшее недостоверное декларирование - то этот закон проблему решает, но жаль, что отдельные последствия решения КС неотвратимы", - говорит Малюська.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.