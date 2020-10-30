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Отдельные последствия решения КС являются необратимыми, - Малюська

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Отдельные последствия решения КС являются необратимыми, - Малюська
Министр юстиции Денис Малюська считает, что вред, причиненный решением Конституционного Суда относительно НАПК, является необратимым.

Об этом он заявил в эфире "Громадського радио", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, президентский закон предусматривает восстановление действия Уголовного Кодекса и статьи, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование, но есть проблема, которая возникнет очевидно на стадии применения этого закона - это прямое положение Конституции о запрете обратного действия во времени.

"Я ожидаю, что по тем производствам, которые были до вынесения решения Конституционного Суда - эти уголовные производства в суд не попадут и до приговоров не дойдут, и в этом конкретном аспекте вред, причиненный решением КС является необратимым. Исключительно по мотивам правил положений Конституции вернуть ситуацию полностью уже не удастся, что касается самого процессуального механизма и уголовной ответственности за дальнейшее недостоверное декларирование - то этот закон проблему решает, но жаль, что отдельные последствия решения КС неотвратимы", - говорит Малюська.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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Топ комментарии

  • Oljik
    Треба оголосити список депутатів, які здійснили подання в КС. Народ повинен знати хероїв.
  • Ksenia VB
    саша паламарчук

    Ось 47 обранців "русскава міра" подали позов в КС на антикорупційне законодавство України!
    Важливо зазначити, скандал стався після місцевих виборів, а не до, щоб не зашкодити рейтингам ОПЗЖ та «За майбутнє».
    В цьому простежується явна змова борцунів за корупцію з КС!
    01. Абрамович Ігор Олександрович - ОПЗЖ
    02. Бойко Юрій Анатолійович - ОПЗЖ
    03. Борт Віталій Петрович - ОПЗЖ
    04. Бурміч Анатолій Петрович - ОПЗЖ
    05. Волошин Олег Анатолійович - ОПЗЖ
    06. Гнатенко Валерій Сергійович - ОПЗЖ
    07. Дунаєв Сергій Володимирович - ОПЗЖ
    08. Загородній Юрій Іванович - ОПЗЖ
    09. Іоффе Юлій Якович - ОПЗЖ
    10. Ісаєнко Дмитро Валерійович - ОПЗЖ
    11. Кальцев Володимир Федорович - ОПЗЖ
    12. Качний Олександр СТАЛІНОЛЕНОВИЧ! - ОПЗЖ
    13. Кива Ілля Володимирович - ОПЗЖ
    14. Кісільов Ігор Петрович - ОПЗЖ
    15. Козак Тарас Романович - ОПЗЖ
    16. Колтунович Олександр Сергійович - ОПЗЖ
    17. Королевська Наталія Юріївна - ОПЗЖ
    18. Кузьмін Ренат Равелійович -ОПЗЖ
    19. Ларін Сергій Миколайович - ОПЗЖ
    20. Лукашев Олександр Анатолійович - ОПЗЖ
    21. Льовочкін Сергій Володимирович - ОПЗЖ
    22. Льовочкіна Юлія Володимирівна - ОПЗЖ
    23. Макаренко Михайло Васильович - ОПЗЖ
    24. Мамка Григорій Миколайович -ОПЗЖ.
    25. Мамоян Суто Чолоєвич - ОПЗЖ
    26. Медведчук Віктор Володимирович - ОПЗЖ
    27. Мороз Володимир Вікторович - ОПЗЖ
    28. Німченко Василь Іванович - ОПЗЖ
    29. Павленко Юрій Олексійович - ОПЗЖ
    30. Папієв Михайло Миколайович - ОПЗЖ
    31. Плачкова Тетяна Михайлівна - ОПЗЖ
    32. Пономарьов Олександр Сергійович - ОПЗЖ
    33. Приходько Наталія Ігорівна - ОПЗЖ
    34. Пузанов Олександр Геннадійович - ОПЗЖ
    35. Рабінович Вадим Зіновійович - ОПЗЖ
    36. Скорик Микола Леонідович - ОПЗЖ
    37. Славицька Антоніна Керимівна - ОПЗЖ
    38. Солод Юрій Васильович - ОПЗЖ
    39. Столар Вадим Михайлович - ОПЗЖ
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    41. Фельдман Олександр Борисович - ОПЗЖ
    42. Христенко Федір Володимирович - ОПЗЖ
    43. Чорний Віктор Іванович - ОПЗЖ
    44. Шуфрич Нестор Іванович - ОПЗЖ
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    47. Бондар Віктор Васильович - "За майбутнє"
    30.10.2020 14:54
  • Andriy Kalnyshevsky
    Вот и последняя часть пазла.
    С помощью части продажных судей КС протащили отмену декларирования.Потом на волне хайпа уничтожили независимость суда, и наберут новый, лояльный порнову состав. А все предыдущие дела по незаконному обогащению в том числе и бубочкиному, слили в унитаз.
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