Удалось идентифицировать более 1300 участников НВФ "Самооборона Крыма", - прокуратура АРК

Прокуратура АР Крым и города Севастополь совместно с ГУ Нацполиции в АРК идентифицировали и установили анкетные данные более 1300 участников так называемой "самообороны Крыма".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала 2020 года сообщено о подозрении 40 участникам незаконного вооруженного формирования "самооборона Крыма", которые в 2014 году содействовали оккупации полуострова Крым", – сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что всего установили полные анкетные данные более 1300 человек, которые участвовали в деятельности этого незаконного вооруженного формирования.

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237 из их сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 260 УК Украины (создание незаконных вооруженных формирований).

Наказание по этой статье предусматривает, в зависимости от тяжести преступления, лишение свободы на срок от 2 до 12 лет.