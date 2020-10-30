Новости • Конституционный кризис

Судья КС Слиденко заявил, что подал в отставку: "7 октября мне позвонили и сказали, что я веду себя неправильно. 8 октября я написал заявление"

23 381110
Судья КС Слиденко заявил, что подал в отставку: "7 октября мне позвонили и сказали, что я веду себя неправильно. 8 октября я написал заявление"
Судья Конституционного Суда Украины Игорь Слиденко еще 8 октября написал заявление о своей отставке. Заявление находится в Конституционном Суде.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, заявление об отставке было написано еще 8 октября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тупицкий о возможной отставке: Не собираюсь это делать. Если будет ультиматум о смене всего состава КС, мы обсудим

"Седьмого октября мне позвонили и сказали, что я веду себя неправильно. Восьмого октября я написал заявление об отставке. Поэтому я имею моральное право говорить об этих вещах (давление на суд. - Ред.). Оно находится в суде, его должен рассматривать суд", - рассказал он.

В то же время Слиденко отказался рассказывать, кто ему звонил и оказывал давление.

"Если государство Украина мне не доверяет в лице представителя президента... то я не имею права быть в этом органе (КС. - Ред.)", - цитирует Слиденко Интерфакс-Украина.

"Законодатель должен не распускать Конституционный Суд, а внести изменения в законодательство", - сказал Слиденко на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Он также высказал убеждение, что ситуация вокруг соответствующего решения КС инспирирована извне, в том числе Национальным агентством по противодействию коррупции (НАПК). "Мое личное мнение заключается в том, что ситуация искусственно инспирирована... никакой угрозы антикоррупционному законодательству нет", - сказал судья.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАПК опубликовало имена лиц, которые из-за решения КС смогут избежать ответственности за недостоверные декларации. СПИСОК

Слиденко подчеркнул, что глава НАПК Александр Новиков целенаправленно неверно истолковал решение КС. "Реестры закрывать не надо было. И проверять местных депутатов тоже можно", - сказал судья.

Суть претензий НАПК к нему Слиденко пояснил так: "Суть этих проблем следующая. В декабре прошлого года я выехал за границу, 4 января я вернулся, это были выходные. 8 января вышел на работу и попросил, чтобы мне дали листочек, чтобы внести сведения о зарплате. Мне принесли его 9-го, я внес эти данные. Формально я нарушил закон, но я не мог внести их вовремя. Я дал показания в НАПК, но они сказали, что эти показания не подходят".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Топ комментарии

  • Rino Onix
    Відтепер ми не лише не можемо покарати чиновників за незадекларовані будинки в Італії і автопарки на мільйони.
    Ми навіть не будемо знати, що вони задекларували.
    Ми не зможемо прийняти новий закон, бо Конституційний Суд виступив проти самої ідеї контролю суспільства за чиновниками.
    Ми навіть не зможемо покарати суддів, які ухвалили це рішення. Ми в принципі суддів не зможемо ні за що карати, бо Конституційний Суд заборонив будь-кому крім самих суддів їх контролювати.
  • майкл бом 2c607f23
    Ситуация напоминает обычный разводняк.Как ослу рейтинг поднять....самому замутить и самому разрулить.
  • Scorpman Y
    Дмитрий Чекалкин
    20 мин. ·
    И каждый день всё новой краской сверкает слово "ОХ..ЕТЬ"
    Конституционный Зе-переворот однозначно создаёт предсказанный Путиным "украинский хаос"...
    Тарас Березовец:
    История с превращением Украины в failed state всё больше выглядит как продуманный сценарий. При этом истинные виновники происходящего - Коломойский и Медведчук - выведены Зелен￼ским из-под удара, а всё внимание переброшено на судей Конституционного суда.
    Олена Монова:
    Коли я вчора побачила, як баба Бєня витягнув зі скрині і обтрусив від павутиння та нафталіну своїх козирних ліваруціонерів Парасюка з ногою і Соболєва з мохеровою жилеткою, щоб вони робили двіж під Конституційним Судом, я нашорошила вуха. І зрозуміла, що рішення КС щодо скасування деяких елементів системи електронного декларування - це гівн@ альбатроса на верхівці айсберга...
    Sergey Fursa:
    Как-то не серьезно идти войной на исполнителей, закрывая глаза на заказчиков и организаторов.
    Кто был заинтересован в таком? Медведчук и Коломойский. Друзья Путина и друзья олигарха. Судьи КС лишь послушные исполнители или сообщники. Но не больше.
    Таким образом, проблема в том, что президент не контролирует ситуацию и способствует хаосу, в котором хорошо себя чувствуют враги Украины, действующие по принципу «чем хуже тем лучше».
    Валерій Пекар:
    Президентський законопроєкт про Конституційний суд кожним своїм пунктом порушує Конституцію. Він буде моментально визнаний неконституційним і не матиме жодних правових наслідків.
    Схоже, що в усій команді президента немає жодного юриста. Замість зробити кроки по виходу із конституційної кризи, президент її поглиблює.
    Денис Казанский:
    Що ж робити?
    - Насамперед прийняти новий закон про електронне декларування замість того, що скасував КС. Голосів для цього вистачить. Тоді всю процедуру скасування суддям довелося б повторювати спочатку - а це час і гроші для замовників.
    - КС, ймовірно, потребує переформатування. Але відбуватися все це має відповідно до законних процедур. Тобто, необхідно міняти Конституцію. Так, це важко. Але кому ж це ще робити, як не монобільшості? В принципі, за допомогою Голосу та ЄС назбирати необхідну кількість голосів було б можливо. Звичайно, це буде не швидко. Але іншого законного способу немає.
    - Ну і найголовніше. Удар по КС - це боротьба з наслідком, а не з причиною. Адже в даному випадку окремі судді КС - лише інструмент. А рулять цим інструментом - Коломойський і Медведчук. Так ось, підкажу президенту просту річ - на відміну від КС, Медведчука і Коломойського ніяка Конституція не захищає.
    Роман Шрайк:
    Небольшая подсказка.
    Кворум КСУ - 12 чел. Сейчас в КСУ 15 судей. Из них 11 голосовали за уничтожение е-деклараций, 4 - против.
    То есть, если вернуть в законодательство отмененные нормы (возможно в несколько измененном виде), а потом убедить 4 судей не ходить на заседания, то отменить эти нормы КСУ не сможет.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости