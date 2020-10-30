Глава КС Тупицкий готов выступить в Раде и на заседании СНБО: Не хочу, чтобы законопроект о прекращении полномочий судей КС принимался в одну ночь

Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий заявил, что готов выступить в парламенте и на заседании СНБО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Тупицкий заявил во время брифинга.

"Я уже сказал, я очень надеюсь ... я не говорю и не ставлю ультиматум, чтобы этот законопроект (Зеленского о прекращении полномочий всех судей КС. - Ред.) был отозван. Я наоборот хотел бы, чтобы с ним ознакомились побольше парламентариев, чтобы это не решалось в одну ночь, чтобы все подошли к этому сознательно. Относительно открытости, я готов даже, чтобы меня заслушали на заседании парламента, на СНБО", - сказал Тупицкий.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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