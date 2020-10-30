Вопрос пересмотра безвиза ЕС с Украиной на повестке дня не стоит, - вице-премьер Стефанишина

Вопрос пересмотра Европейским союзом безвизового режима с Украиной в настоящее время не стоит на повестке дня.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вопросы борьбы с коррупцией и эффективных механизмов были частью переговоров о получении Украиной безвизового режима, и сегодня у ЕС есть специальный механизм, когда страна отступает от соблюдения этих требований, и Еврокомиссия может инициировать такие процедуры. В то же время решительные шаги, продемонстрированные украинской властью, в частности, заседание СНБО и публичная позиция ключевых игроков во власти - президент, правительство и парламент - свидетельствует, что Украина настроена продолжать эти реформы, и сейчас вопрос о пересмотреть безвиза не стоит на повестке дня", - сказала Стефанишина.

По ее словам, решение Конституционного суда подрывает доверие к последовательности украинских реформ. "Есть определенный перечень структурных реформ, которые Украина последовательно внедряла с 2014 года и продолжает внедрять сейчас. Одна из этих реформ касается создания и функционирования всей антикоррупционной инфраструктуры органов и, конечно, такие решения подрывают доверие к последовательности украинских реформ", - подчеркнула вице-премьер.

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Чиновница отметила, что правительство вместе с международными партнерами ищет способы решения этого вопроса. "Международные партнеры понимают, в какой критической ситуации мы находимся сейчас, и, очевидно, видят, что мы пытаемся предпринимать решительные шаги в этом направлении. Потому это сейчас диалог, и решений никаких не принято", - пояснила Стефанишина.