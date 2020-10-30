Конституционный переворот: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят последние решения Конституционного Суда

Сегодня, 30 октября, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут говорить кто и почему лишил украинцев права знать о состоянии чиновников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В выпуске расскажут, какие последствия для государства будут иметь последние решения Конституционного Суда. И сможет ли Конституционный Суд захватить власть в стране.

Также политики будут говорить о том, потеряет ли Украина безвиз.

Гостями студии станут:



Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;

Сергей Марченко, министр финансов Украины;

Александр Новиков, председатель Национального агентства предотвращения коррупции;

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016); Виола Фон Крамон-Таубадель, депутат Европейского парламента;

Матти Маасикас, глава представительства ЕС в Украине;

Станислав Шевчук, Председатель Конституционного Суда Украины (2018-2019);

Федор Вениславский, представитель Президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат, "Слуга народа";

Сергей Власенко, народный депутат, ВО "Батькивщина", член Комитета ВРУ по вопросам правовой политики;

Нестор Шуфрич, народный депутат, ОПЗЖ; Анастасия Радина, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики;

Ярослав Юрчишин, народный депутат, "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики;

Марина Ставнийчук, представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины (2007-2010), член Венецианской комиссии от Украины (2009-2013).

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