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Конституционный переворот: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят последние решения Конституционного Суда

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Конституционный переворот: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят последние решения Конституционного Суда
Сегодня, 30 октября, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут говорить кто и почему лишил украинцев права знать о состоянии чиновников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В выпуске расскажут, какие последствия для государства будут иметь последние решения Конституционного Суда. И сможет ли Конституционный Суд захватить власть в стране.

Также политики будут говорить о том, потеряет ли Украина безвиз.

Гостями студии станут:

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;
Сергей Марченко, министр финансов Украины;
Александр Новиков, председатель Национального агентства предотвращения коррупции;
Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016); Виола Фон Крамон-Таубадель, депутат Европейского парламента;
Матти Маасикас, глава представительства ЕС в Украине;
Станислав Шевчук, Председатель Конституционного Суда Украины (2018-2019);
Федор Вениславский, представитель Президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат, "Слуга народа";
Сергей Власенко, народный депутат, ВО "Батькивщина", член Комитета ВРУ по вопросам правовой политики;
Нестор Шуфрич, народный депутат, ОПЗЖ; Анастасия Радина, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики;
Ярослав Юрчишин, народный депутат, "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики;
Марина Ставнийчук, представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины (2007-2010), член Венецианской комиссии от Украины (2009-2013).

Также читайте: Вопрос пересмотра безвиза ЕС с Украиной на повестке дня не стоит, - вице-премьер Стефанишина

Топ комментарии

  • Серый Вовк
    Это ни КС это малина воровская и опорный пункт ФСБ в Украине .
  • Мускорта
    Последствия должны быть только одни: гильотина.
    Точка. И нефиг тут обсуждать.
    Разве что только её остроту.
  • Рома Маестро
    Список 47 голубых ********** подавших это злосчастное подання в КСУ:
    Абрамович Ігор ОлександровичБатенко Тарас ІвановичБойко Юрій АнатолійовичБондар Віктор ВасильовичБорт Віталій ПетровичБурміч Анатолій ПетровичВолошин Олег АнатолійовичГнатенко Валерій СергійовичДунаєв Сергій ВолодимировичЗагородній Юрій ІвановичІоффе Юлій ЯковичІсаєнко Дмитро ВалерійовичКальцев Володимир ФедоровичКачний Олександр СталіноленовичКива Ілля ВолодимировичКісільов Ігор ПетровичКозак Тарас РомановичКолтунович Олександр СергійовичКоролевська Наталія ЮріївнаКузьмін Ренат РавелійовиЛарін Сергій МиколайовичЛукашев Олександр АнатолійовичСолод Юрій ВасильовичЛьовочкін Сергій ВолодимировичЛьовочкіна Юлія ВолодимирівнаМакаренко Михайло ВасильовичМамка Григорій МиколайовичМамоян Суто ЧолоєвичМедведчук Віктор ВолодимировичМороз Володимир ВікторовичНімченко Василь ІвановичПавленко Юрій ОлексійовичПапієв Михайло МиколайовичПлачкова Тетяна МихайлівнаПономарьов Олександр СергійовичПриходько Наталія ІгорівнаПузанов Олександр ГеннадійовичРабінович Вадим ЗіновійовичСкорик Микола ЛеонідовичСлавицька Антоніна КеримівнаСтолар Вадим МихайловичСуркіс Григорій МихайловичТребушкін Руслан ВалерійовичФельдман Олександр БорисовичХристенко Федір ВолодимировичЧорний Віктор ІвановичШуфрич Нестор Іванович.
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