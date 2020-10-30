Конституционный переворот: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят последние решения Конституционного Суда
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В выпуске расскажут, какие последствия для государства будут иметь последние решения Конституционного Суда. И сможет ли Конституционный Суд захватить власть в стране.
Также политики будут говорить о том, потеряет ли Украина безвиз.
Гостями студии станут:
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;
Сергей Марченко, министр финансов Украины;
Александр Новиков, председатель Национального агентства предотвращения коррупции;
Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016); Виола Фон Крамон-Таубадель, депутат Европейского парламента;
Матти Маасикас, глава представительства ЕС в Украине;
Станислав Шевчук, Председатель Конституционного Суда Украины (2018-2019);
Федор Вениславский, представитель Президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат, "Слуга народа";
Сергей Власенко, народный депутат, ВО "Батькивщина", член Комитета ВРУ по вопросам правовой политики;
Нестор Шуфрич, народный депутат, ОПЗЖ; Анастасия Радина, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики;
Ярослав Юрчишин, народный депутат, "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики;
Марина Ставнийчук, представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины (2007-2010), член Венецианской комиссии от Украины (2009-2013).