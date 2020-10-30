Медиков будут по контракту привлекать в борьбе с COVID-19, - Минздрав

Министерство здравоохранения разработало механизм привлечения медработников на контрактной основе в команды медучреждений, в которых лечат пациентов с COVID-19.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Такой контракт предусматривает отправку в учреждения здравоохранения, в том числе и на территории других административно-территориальных единиц, где наблюдается ухудшение эпидемической ситуации. Его важным условием является то, что за медицинским работником сохраняется основное место работы вместе со средней заработной платой. То есть, основной трудовой стаж не прерывается", - пояснил Ляшко.

По его словам, медики, которые подпишут контракт, смогут получать при работе с больными COVID-19 300% средней зарплаты.

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