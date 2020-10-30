Минздрав обновил перечень "зеленых" и "красных" стран по количеству активных случаев COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к "зеленой" и "красной" зонам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Таким образом в "красную" зону входят 50 стран, среди которых: Чехия, Испания, Франция, Грузия, Польша, Венгрия, Румыния, Великобритания и другие.

В "зеленой" зоне находятся: Молдова, Германия, РФ, Беларусь, Финляндия, Турция, Египет и другие.

Согласно обнародованным данным, в Украине фиксируется 228,2 активных случая COVID-19 на 100 тыс. населения. Таким образом Украина отнесена к странам "зеленой" зоны.

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