Конституционный Суд готов переехать в Харьков, - Тупицкий

Конституционный Суд готов переехать в Харьков, если это необходимо будет в рамках государственной политики.

Об этом председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

"Ни один судья Конституционного суда Украины не сказал, что он уйдет в отставку, если Конституционный Суд переведут в другую область или город. Более того, я сказал, что если такая ситуация, то парламент фактически создает воз, мы впряжемся и потянем его и при желании мы сократим сроки переезда - возможно, до года. Можно использовать два помещения. Если это для политики государства нужно, то мы готовы - хоть завтра ", - сказал Тупицкий, отвечая на вопрос, готов ли КСУ переехать в Харьков.

Председатель КС отметил, что общался с президентом Владимиром Зеленским по этому вопросу.

"Я ему доложил о ситуации с переездом. Я считаю, что у Президента, возможно, была правильная задумка, он хотел ... чтобы несколько таких учреждений, в том числе и Конституционный Суд, перевезти в другие регионы Украины, чтобы, возможно, и то же давление не такое бы было на Конституционный Суд, возможно усилить регионы", - сказал Тупицкий.

Он добавил, что ранее в Конституционном Суде по запросу от Кабмина посчитали, сколько будет стоить такой переезд, и необходимо будет, по приблизительным подсчетам, до 1,5 млрд грн.

"1,3-1,5 млрд грн необходимо на переезд Конституционного Суда. Это общие рассчеты ... Время переезда - от трех до пяти лет", - сказал глава КС.

Он добавил, что в вопросе переезда могут возникнуть проблемы с аппаратом суда.

"Здесь есть специалисты, и очень хорошие, всех туда не перевезешь, они могут не пожелать. Где там набрать новый секретариат? Это же квалифицированные специалисты, поэтому и нужен был бы минимум трехлетний период на переезд суда. Вопроса с сопротивлением судей не было никакого, хоть завтра ", - сказал Тупицкий, добавив, что КС не считают давлением на суд инициативу о переезде в Харьков.

Напоминаем, на сайте Верховной Рады 3 апреля появился законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О Конституционном Суде Украины" относительно усиления независимости и повышения эффективности функционирования Конституционного Суда Украины", которым, в частности, предлагается перенести КСУ в Харьков.

Документ зарегистрировала председатель парламентского Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция партии "Слуга народа"). В пояснительной записке отмечается, что важной составляющей институциональной независимости КСУ следует считать его территориальное дистанцирование от других высших органов государственной власти. В качестве примера приводятся Германия и Словакия, где конституционные суды не расположены в столицах.