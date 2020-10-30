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С 1 ноября на 7 улицах Киева отменяется разрешенная скорость движения до 80 км/ч, - КГГА

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С 1 ноября на 7 улицах Киева отменяется разрешенная скорость движения до 80 км/ч, - КГГА
С 1 ноября на 7 улицах Киева, где была разрешена скорость движения до 80 км/ч, устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч. Такой скоростной режим устанавливается до 1 апреля 2021 г.

Об этом сообщили в Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

Ограничение максимальной скорости до 50 км / ч с 1 ноября начинает действовать на следующих участках:

  • просп. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака)
  • ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)
  • Надднепрянское шоссе
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)
  • Столичне шоссе (до ул. Академика Заболотного)
  • вул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста)
  • просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

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КП "Центр организации дорожного движения" демонтирует знаки, регулирующие скорость движения в весенне-летний период.

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Топ комментарии

  • Valery Valery 43f2bcb9
    В Германии на автобанах и 200 ехать можно и душу отвести,в Украине автобанов нет.
  • aleks rezia
    А что такое произойдет 1 ноября?
    И так пробки неимоверные, так еще на выезде из города ограничения в 50км/ч вводят, нет не снега не морозов, совковый дыбилизм
  • Ned Stark
    На вулицях - так, 50 і 30... Але через міста проходять виділені огороджені магістралі (особливо італійці так ******* будувати) і там може бути і 90, і 110... У нас Бажана, Перемоги чи Набережне шосе - теж огороджені, всі переходи там підземні. Чому там 80 не можна??
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