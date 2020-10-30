С 1 ноября на 7 улицах Киева отменяется разрешенная скорость движения до 80 км/ч, - КГГА
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С 1 ноября на 7 улицах Киева, где была разрешена скорость движения до 80 км/ч, устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч. Такой скоростной режим устанавливается до 1 апреля 2021 г.
Об этом сообщили в Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
Ограничение максимальной скорости до 50 км / ч с 1 ноября начинает действовать на следующих участках:
- просп. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака)
- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)
- Надднепрянское шоссе
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)
- Столичне шоссе (до ул. Академика Заболотного)
- вул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста)
- просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).
КП "Центр организации дорожного движения" демонтирует знаки, регулирующие скорость движения в весенне-летний период.