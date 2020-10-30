Штаб кандидата в мэры Василькова Баласинович: в иске "Слуги народа" о непризнании выборов на нескольких УИК есть конфликт интересов

Штаб кандидата на должность мэра Василькова Натальи Баласинович, которая лидирует на выборах, заявляет о конфликте интересов при рассмотрении в суде иска кандидатов от "Слуги народа", которые требуют признать недействительными выборы на нескольких участках.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В штабе сообщили, что председателем комиссии УИК, на которой "Слуга народа" просит суд признать результаты выборов недействительными, является человек по квоте "Слуги народа".

"Сейчас идет суд о том, были ли фальсификации на несколькихУИК по иску кандидатов от "Слуги народа", в частности Шевченко и Недилько. Возможно, фальсификации в форме провокаций и были. Но проблема в том, что председатель УИК работает по квоте "Слуги народа". Она признает фальсификации. То есть конфликт интересов. Ответчик - председатель комиссии от "Слуги народа", а истцы - кандидаты от "Слуги народа". Это все делается для того, чтобы показать, что якобы были фальсификации, и признать выборы недействительными. Если так будет, то мы поставим вопрос о конфликте интересов. Потому что они играют в одну сторону. Или надо привлечь третью сторону, или привлечь представителей других партий. Но самое прекрасное то, что даже если признать недействительными результаты выборов на этом участке, результат не изменится. Баласинович выиграла почти на всех участках. А там, где не выиграла, разрыв ничтожен", - заявили в штабе.

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