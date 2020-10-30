Украинскую делегацию Рады не пускают наблюдателями на парламентские выборы в Грузии, - "слуга народа" Ясько

Нардепов из Украины не пустили в качестве наблюдателей на парламентские выборы в Грузии, которые должны состояться 31 октября. Проблемой является критически малое количество иностранных наблюдателей, ведь Грузия ограничила международное авиасообщение и закрыла наземную границу с соседями из-за COVID-19.

Об этом сообщила член комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп "Слуги народа" Елизавета Ясько в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"31 октября состоятся очередные выборы в парламент Грузии. Около 30 народных депутатов Украины из трех фракций запланировали визит в страну, чтобы быть наблюдателями в ходе голосования. Поездка должна была состояться по приглашению "ЕНД", ведущей оппозиционной партии. Все депутаты регистрировались в качестве наблюдателей на сайте Грузинского ЦИК. Однако сегодня ночью, грузинские власти отменили (или не предоставили) разрешение на прием самолета из Украины", - говорится в сообщении.

По словам нардепа, такое решение "вызывает сожаление, поскольку прозрачность избирательных процедур - основа демократии".

"Казалось бы, прилет наблюдателей из дружественной страны-партнера должен быть еще одним проявлением сотрудничества государств в дополнение к исторически теплым отношениям разделяют еще и общие вызовы безопасности в виде оккупации частей территорий Россией. Впрочем, к большому сожалению, сегодняшнее решение идет вразрез с этими рациональными соображениями", - отметила парламентарий.

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При этом Ясько подчеркнула, что Украина готова работать с демократически избранным будущим парламентом Грузии - независимо от конфигурации большинства и фамилии премьер-министра.

"Что же касается самих выборов, то досадный инцидент с блокировкой участия украинских парламентариев в мониторинге избирательного процесса дает поводы для беспокойства. Поэтому, призываю всех участников процесса, прежде всего, действующую власть, соблюдать европейские избирательные стандарты, законы и конституцию", - отметила Ясько.

Позже Ясько добавила, что украинские политики поддерживают контакты с партиями, участвующими в грузинских выборах.

"Одна из ключевых проблем этих выборов - критически малое количество иностранных наблюдателей. Грузия сильно ограничила международное авиасообщение из-за ковида и закрыла наземную границу со всеми соседями", - подытожила Ясько.

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