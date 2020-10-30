Евросоюз полностью поддерживает инициативу Украины по созданию Крымской платформы, - МИД

В Министерстве иностранных дел заявили, что Европейский Союз полностью поддерживает украинскую инициативу по созданию Крымской платформы, которая будет способствовать привлечению международного внимания к вызовам, связанным с временной оккупацией полуострова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД.

"Это во время встречи с первым заместителем министра иностранных дел Эмине Джапаровой подтвердил заместитель Генерального секретаря - политический директор Европейской службы внешней деятельности Энрике Мора. В рамках своего визита в Брюссель первый заместитель также встретилась с руководителем Департамента Европы и Центральной Азии ЕСВД Люком Девинем и депутатом Европарламента Анной Фотыгой", - сообщило МИД.

Отмечается, что во время встречи обсудили международную коалицию для деоккупации Крыма, противодействие милитаризации полуострова и предотвращение нарушений прав человека в Крыму.

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