Евросоюз полностью поддерживает инициативу Украины по созданию Крымской платформы, - МИД
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В Министерстве иностранных дел заявили, что Европейский Союз полностью поддерживает украинскую инициативу по созданию Крымской платформы, которая будет способствовать привлечению международного внимания к вызовам, связанным с временной оккупацией полуострова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД.
"Это во время встречи с первым заместителем министра иностранных дел Эмине Джапаровой подтвердил заместитель Генерального секретаря - политический директор Европейской службы внешней деятельности Энрике Мора. В рамках своего визита в Брюссель первый заместитель также встретилась с руководителем Департамента Европы и Центральной Азии ЕСВД Люком Девинем и депутатом Европарламента Анной Фотыгой", - сообщило МИД.
Отмечается, что во время встречи обсудили международную коалицию для деоккупации Крыма, противодействие милитаризации полуострова и предотвращение нарушений прав человека в Крыму.